Armelle Yons en concert au Café de la Danse pour son nouvel album Café de la Danse Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

à partir de 17 euros

Armelle Yons sort son premier album Mon Secret à découvrir sur toutes les plateformes digitales. La chanteuse nous offre un cabinet de curiosité musical où se mêlent le rock, la chanson et un certain esprit irrévérencieux issu du cabaret.

Armelle Yons est chanteuse et comédienne. Pendant

plusieurs années elle a interprété les classiques de la chanson

française, aussi bien en France qu’à l’étranger. Mais c’est grâce à une

rencontre que sa carrière a pris une nouvelle dimension, plus

personnelle.

Lors d’un concert hommage à Jacques Higelin, Armelle a fait la connaissance de Delphine et Olivier, du duo rock La Bestiole. Tous les trois accrochent parfaitement bien ensemble, et le duo formé par Delphine (chant, batterie) et Olivier (guitares) décide de composer sur les textes d’Armelle.

On pourra découvrir sur scène tous les titres de l’album Mon Secret !

Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe 75011 Paris

Contact : https://www.cafedeladanse.com/event/armelle-yons-release-party-mon-secret-2/ https://www.cafedeladanse.com/event/armelle-yons-release-party-mon-secret-2/

Armelle Yons, l’album Mon Secret Armelle Yons en concert au Café de la Danse