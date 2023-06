[Foire à tout] Armée du Salut Dieppe, 8 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Flânez parmi les articles d’occasion proposés par les exposants de la foire à tout de l’Armée du Salut et faites de jolies trouvailles !.

2023-07-08 09:30:00 fin : 2023-07-08 16:00:00. .

Armée du Salut

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Browse through the second-hand items on offer by exhibitors at the Salvation Army?s Everything Fair and make some great finds!

Echa un vistazo a los artículos de segunda mano que se ofrecen en la feria del Ejército de Salvación y hazte con algunos de los mejores hallazgos

Stöbere durch die gebrauchten Artikel, die von den Ausstellern der Heilsarmee-Messe für alles angeboten werden, und finde etwas Schönes!

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche