Chanteuse, violoncelliste et guitariste, Armande a forgé sa différence artistique à travers des aventures créatrices diverses telles que Madera Em (duo musique du monde, avec lequel elle a partagé de nombreuses scènes), Jane is Beautiful (duo Chanson – Folk – Instrumental pour voix et cordes, avec lequel elle sort son premier album en juin 2018), ou l’étonnant trio vocal UNIO (Chants du monde).

Aujourd’hui elle propose, en solo, une nouvelle façon de se livrer, d’être soi-même au service de son art. Ce chemin de Saint Jacques, homérique et indicible, est façonné par la parole d’une femme enracinée dans l’amour, la délicatesse, la conscience d’un enfant éveillé, dans les peines et les joies, les rires et les colères, dans ce qui nous bouleverse et nous transforme.

Voix lumineuse et profonde, ses textes sont à la fois bruts et poétiques. Les arrangements sont l’œuvre de son complice Antonio Placer

Armande Ferry-Wilczek : Voix – Guitare – Violoncelle

Loïc Da Silva : Accordéon – Guitare portugaise – Voix

Antonio Placer : Guitare – Voix

Première partie : MALAKIT

Juliette Rillard – Voix, clavier, ukulélé

Pierre Malle – Voix, violon, toy piano

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

