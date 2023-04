Armand, une tragédie tirée de faits réels Théâtre de l’Opprimé Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Armand, une tragédie tirée de faits réels Théâtre de l’Opprimé, 19 avril 2023, Paris. Du mercredi 19 avril 2023 au dimanche 23 avril 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

mercredi, jeudi, dimanche

de 21h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant Tarif plein 18€ Tarif réduit 15€ (sur justificatif : étudiants, – de 30 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, intermittents) Tarif très réduit 12€ (groupe à partir de 10 personnes, adhérents, partenaires)

Pour la troisième année consécutive, et dans une version renouvelée, venez découvrir « Armand ou l’anti Cyrano » par la Cie Mâle Domestique au Théâtre de l’Opprimé du 10 au 12 février ! Armand, un jeune écrivain plein de promesses, débarque dans la capitale française. Il est prêt à tous les sacrifices, toutes les peines, tous les masques sociaux pour devenir la nouvelle plume parisienne, et rencontre, bien heureux, Vincent, Charles et Fred, trois jeunes hommes qui lui offrent de beaux espoirs. Mois après mois, il découvre l’ambition de ses pairs, l’érotisme envahissant, l’amitié d’intérêt et les pleurs solitaires de fin de soirée dans sa quête du triomphe. Tragédie atemporelle inspirée de faits réels, la pièce se forme dans le traitement d’un ensemble de thèmes importants : la méritocratie, les échelons sociaux, les violences sexuelles, l’abus de pouvoir, la liberté d’expression et le vivre ensemble dans sa généralité. Théâtre de l’Opprimé 78 RUE DU CHAROLAIS 75012 Paris Contact : http://www.theatredelopprime.com/evenement/armand-fev/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/ https://theatredelopprime.mapado.com/event/113987-armand-ou-l-anti-cyrano

