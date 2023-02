Armada 2023 – dîner croisière feu d’artifice à bord du Tivano Quai du Havre, 10 juin 2023, Rouen .

Armada 2023 – dîner croisière feu d’artifice à bord du Tivano

2023-06-10 20:00:00 20:00:00 – 2023-06-10

Le dîner croisière vous offre un place de votre choix pour admirer le feu d’artifice. Vous vivrez ce spectacle loin de la foule, depuis les baies vitrées ou sur le pont du bateau.

Embarquez à bord du Tivano pour un dîner au milieu des plus beaux voiliers du monde et admirez le feu d’artifice mettant en lumière les bateaux.

Autres dates proposées : dimanche 11 et samedi 17 juin

Menu (à titre indicatif) :

Finger de foie gras et pain d’épices

Fondant de veau à la crème de cidre

Tentation chocolat

Boissons : méthode champenoise, vins blanc et rouge, eaux plates et gazeuses, café et thé.

Menu végétarien sur demande.

accueil@rouentourisme.com +33 2 32 08 32 40 http://www.visiterouen.com/

