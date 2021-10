ARLETTY Lavoir Moderne Parisien, 6 octobre 2021, Paris8.

Date et horaire exacts : Du 6 octobre au 14 novembre 2021 :

dimanche de 17h à 18h15

et mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h15

Ce spectacle dresse le portrait de deux femmes affranchies : celui d’Arletty, au destin hors normes, prête à défier les plus hautes autorités pour imposer sa vision du monde libre, et celui d’une femme de nos jours qui veut vivre pleinement son identité. Par son amour sacrilège pour l’occupant, Arletty oppose l’ordre individuel à l’ordre national…

De nos jours, une loge de théâtre. Alors qu’une comédienne se prépare à rentrer en scène pour interpréter Arletty, elle plonge dans un rituel de la mémoire par superstition… «Je m’appelle Arletty, née Léonie Maria Julia Bathiat et je suis le baiser de la vierge et de la putin, une femme dangereuse donc.» Au fur et à mesure de sa déambulation, nous découvrons le destin de ceux deux femmes, qui veulent vivre leurs passions malgré le regard des autres.

De Koffi Kwahulé

Avec Julia Leblanc-Lacoste

Mise en scène / scénographie Kristian Frédric

Assistante écriture et mise en scène Marie Lecocq

Stagiaire mise en scène Cassandra Le Riguer

Conception vidéo / Univers Transmédia Soo Lee et

Youri Fernandez

Conception sonore Hervé Rigaud

Conception lumière et régie Yannick Anché

Régie son et vidéo Frank Harriet

Accessoiriste Sarah Brousse-Martinez

Construction décor Atelier Lasca

Graphisme affiche Thomas Ladre

Production Cie Lézards Qui BougentFabrik Théâtre Opéra / Bayonne (64)

Co-production Cie Graines de Soleil – Le Lavoir Moderne Parisien (75),

La Ville d’Anglet (64), Le Toursky à Marseille (13),

Julia Leblanc-Lacoste, Koffi Kwahulé

, Kristian Frédric

Avec le soutien de La Ville de Bayonne (64), Le Conseil départemental

des Pyrénées-Atlantiques,La Région Nouvelles Aquitaine – Cultures

Connectées, La Communauté des Communes du Pays Basque,

Dômes Studio, Le Louxor – Palais du Cinéma, Record Eye, La Terrasse

Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

4 : Château Rouge (319m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (358m)



Contact :42046186500040 https://lavoirmoderneparisien.com/ https://www.facebook.com/LMParisien 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com

