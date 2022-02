Arletty, arrive à Paris Théâtre Michel, 12 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 12 mars 2022 au dimanche 31 juillet 2022 :

samedi, dimanche

de 16h30 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

payant

La pièce « Est ce que j’ai une gueule d’ Arletty ? », récompensée par deux Molières en 2020 (meilleur spectacle musical et révélation féminine), sera au Théâtre Michel à Paris, à partir du 12 mars. Ce fascinant biopic musical d’Élodie Menant, est un spectacle à la fois virevoltant et émouvant, sur l’histoire de la vie d’Arletty. Quatre comédiens y interprètent 35 personnages : une performance artistique.

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir, je passe ma vie en revue ! »

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens, elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma, on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles, on chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de succès, une revanche sur son passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté !

Et puis la Deuxième Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite… La voici amoureuse, d’un officier allemand ayant sa carte au parti nazi… Est-ce acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ? Quatre comédiens donnent vie à 35 personnages tous plus drôles, émouvants et attachants les uns que les autres : une vraie performance artistique.

Théâtre Michel 38 rue des Mathurins Paris 75008

Contact : https://www.theatre-michel.fr/Spectacles/est-ce-que-jai-une-gueule-darletty/

Spectacle musical;Théâtre

Elodie Menant