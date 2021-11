Amiens Amiens 80000, Amiens Arlette Gruss: EXCENTRIK Amiens Amiens Catégories d’évènement: 80000

Amiens

Arlette Gruss: EXCENTRIK Amiens, 12 novembre 2021, Amiens. Arlette Gruss: EXCENTRIK Amiens

2021-11-12 – 2021-11-17

Amiens 80000 17 ExcentriK : Gravissons les marches du temple des rêves et envolons-nous vers les étoiles !

Ensemble, écrivons l’une des plus

belles pages de l’histoire du cirque Arlette Gruss ! HORAIRES:

– Vendredi 12 novembre 19h30

– Samedi 13 novembre 15h00 – 20h00 (dîner spectacle)

– Dimanche 14 novembre 10h00 – 14h00 – 17h00

– Mardi 16 novembre 19h30

– Mercredi 17 novembre 14h30 ExcentriK : Gravissons les marches du temple des rêves et envolons-nous vers les étoiles !

Ensemble, écrivons l’une des plus

belles pages de l’histoire du cirque Arlette Gruss ! HORAIRES:

– Vendredi 12 novembre 19h30

– Samedi 13 novembre 15h00 – 20h00 (dîner spectacle)

– Dimanche 14 novembre 10h00 – 14h00 – 17h00

– Mardi 16 novembre 19h30

– Mercredi 17 novembre 14h30 Amiens ExcentriK : Gravissons les marches du temple des rêves et envolons-nous vers les étoiles !

Ensemble, écrivons l’une des plus

belles pages de l’histoire du cirque Arlette Gruss ! HORAIRES:

– Vendredi 12 novembre 19h30

– Samedi 13 novembre 15h00 – 20h00 (dîner spectacle)

– Dimanche 14 novembre 10h00 – 14h00 – 17h00

– Mardi 16 novembre 19h30

– Mercredi 17 novembre 14h30 Arlette Gruss

Amiens

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 80000, Amiens Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens