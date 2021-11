Nantes ARLETTE CAFE Loire-Atlantique, Nantes DÏE MORG ARLETTE CAFE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 20h00 DÏE MORG * Solo mais terriblement efficace de par son énergie Dïe Morg nous offre un

voyage à travers tous les styles de ROCK. Grâce notamment à sa guitare folk et nerveuse, sa voix roc(k)ailleuse, Dïe Morg nous distille des chansons

anglophones aux accents parfois sauvages ou ballades, tantôt plutôt punks,

tantôt Irsih. https://diemorg.jimdofree.com/ https://fr-fr.facebook.com/diemorgrock/ *

ARLETTE CAFE 12 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes

