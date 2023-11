Le Rêve et la Plainte THEATRE D’ARLES, 2 février 2024, ARLES.

Le Rêve et la Plainte THEATRE D’ARLES. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:00 (2024-02-02 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Théâtre musicalTexte Nicole GenoveseMise en scène Claude VanessaComposition musicale Francisco ManalichAvec Solal Bouloudnine (en alternance avec Raouf Raïs), Sébastien Chassagne, Nicole Genovese, Francisco Mannalich, Nabila Mekkid, Maxence Tual, Angélique Zaini Un spectacle jubilatoire où sept acteurs manient le second degré avec un humour décapant ! Au Petit Trianon, dans le domaine du Parc du Château de Versailles, peu de temps avant la fameuse révolution, Louis XVI, roi de France offre une cuisine Mobalpa à sa femme, Marie-Antoinette. C’est ici qu’ils reçoivent leurs amis pour échanger leurs « brèves de boudoir ». On pique-nique, on badine, on disserte. Un compositeur avec viole de gambe et livrée rythme les débats où il est question, sans transition, de facebook, de coworking et de bac STT. D’airs lyriques en tubes populaires, la musique introduit les tableaux de cette fable burlesque. Dans cette atmosphère de fin de règne, le décalage et l’absurde sont roi et reine ! Solal Bouloudnine Solal Bouloudnine

THEATRE D’ARLES ARLES Boulevard Georges Clémenceau Bouches-du-Rhône

