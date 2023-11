Récital Vanessa Wagner THEATRE D’ARLES, 25 janvier 2024, ARLES.

Avec Vanessa Wagner, piano Décrite par Le Monde comme la pianiste « la plus singulière de sa génération », Vanessa Wagner mène une carrière à son image : exigeante, originale et engagée. Elle allie le classique du conservatoire (elle a joué Haydn, Schumann, Schubert, Debussy, Ravel, etc. dans des salles de concert prestigieuses du monde entier) à la composition contemporaine et au minimalisme. Pour cette soirée arlésienne, cap sur les États-Unis avec, entre autres, l’incontournable Philip Glass, l’atypique Moondog qui combine jazz, canon et contrepoint et Harold Budd, pape de la musique ambient, électronique et atmosphérique. Mirrored, enregistré pendant le second confinement, raconte beaucoup de la solitude et de l’émotivité exacerbées de ce moment, à travers des pièces rares, et puissantes. Vanessa Wagner Vanessa Wagner

THEATRE D’ARLES ARLES Boulevard Georges Clémenceau Bouches-du-Rhône

