Maelstrom THEATRE D’ARLES, 12 janvier 2024, ARLES.

Maelstrom THEATRE D’ARLES. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:00 (2024-01-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

MaelströmMise en scène Marie VauzelleAvec Louise Arcangioli et Léopold Pélagie Le cri de Véra éclate. Cette adolescente née sourde a grandi au rythme des séances chez l’orthophoniste. Aujourd’hui, elle parle. Cette jeune fille pleine d’amour, de colère et de révolte vient d’être éconduite parce qu’on ne sort pas avec une « handicapée ». Au coin d’une rue, au cœur de la grande ville indifférente, elle laisse éclater sa tristesse, sa solitude et son désir de vivre. Maelstrom

Votre billet est ici

THEATRE D’ARLES ARLES Boulevard Georges Clémenceau Bouches-du-Rhône

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici