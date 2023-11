Palmyre, Les Bourreaux THEATRE D’ARLES, 25 novembre 2023, ARLES.

ThéâtrePalmyre, les bourreauxRamzi Choukair Dernier volet d’une trilogie basée sur les témoignages d’anciens prisonniers du régime syrien, Palmyre, les bourreaux interroge les notions de pardon et de justice à travers des récits portés pardes survivants et des comédiens professionnels. Fadwa est placée à l’isolement sous le bureau de son propre frère. Celui-ci, devenu haut-gradé des renseignements, fait condamner à tort et à perpétuité, un étudiant turc. Samar, une actrice qui a retrouvé la liberté, réaffirme sur scène son engagement révolutionnaire alors qu’elle avait renoncé à jouer. Le comédien Jamal ouvre chaque histoire sur une autre à la manière d’un conteur des mille et une nuits. Ensemble, ils interrogent les rapports des survivants avec leurs tortionnaires. Comment ces derniers en arrivent-ils à de telles violences ? Peuvent-ils être considérés, à leur tour, comme des victimes ? Ramzi Choukair Ramzi Choukair

THEATRE D’ARLES ARLES Boulevard Georges Clémenceau Bouches-du-Rhône

