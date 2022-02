Arles se livre Médiathèque, 25 février 2022, Arles.

Arles se livre

du vendredi 25 février au dimanche 27 février à Médiathèque

Cette année, **Arles se livre** se présente sous une nouvelle formule, concentré en temps et en lieux, **du vendredi 25 au dimanche 27 février inclus*.** Le programme est établi autour de quelques temps forts pour les enfants et les adultes, les Arlésiens et les visiteurs, les curieux du livre de toutes sortes : **rencontres, marché du livre singulier, ateliers créatifs, balades en Camargue et en ville, démonstration de restauration de livres anciens, projections, atelier d’écriture …** Certaines animations sont sur inscription. **Pour connaître le détail de ce programme,** [**cliquez ici**](https://mediatheque.ville-arles.fr/Default/accueil-arles.aspx)**.** **Des programmes papier seront également disponibles dans divers lieux de la Ville** (Mairie, Office du Tourisme,…) à partir du 17 février. Par ailleurs, l’ensemble des propositions complémentaires éventuelles d’autres participants sera consultable à l’accueil de la médiathèque, sous le titre « Les Extras d’Arles se livre ». **Trois jours de festival plein de surprises, pour toutes et tous, autour de la richesse de la lecture et de la joie de la création.** * **La médiathèque d’Arles** pilote désormais ce festival en lien avec les autres acteurs (Archives, Musée Réattu, Abbaye de Montmajour, Cinéma du Méjan). Elle sera **ouverte samedi de 10h à 18h et exceptionnellement dimanche de 11h à 17h.** Seront proposés, en complément des animations au programme, son service de consultation et de prêt, ainsi que des **projections de films autour de la littérature et d’auteurs, durant tout le week-end** (renseignements auprès des vidéothécaires).

Entrée libre pour la plupart des animations (voir programme détaillé)

Du 25 au 27 février 2022, un week-end sous le signe de la lecture et de la création

Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T17:00:00