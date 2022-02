Arles se livre en poésie, archipel en bateaux-livres Le ciel dans l’escalier, 25 février 2022, Arles.

Arles se livre en poésie, archipel en bateaux-livres

du vendredi 25 février au dimanche 27 février à Le ciel dans l’escalier

La nuit de la poésie (1ère édition à Arles, le 27 mai XXII), Le ciel dans l’escalier – maison de geste, la galerie « Aux arts exetera », Chezarthuretjanine se réunissent pour ARLES SE LIVRE… EN POESIE les 25, 26 et 27 février 2022. Trois jours, trois lieux, trois îles réunies en archipel pour un parcours de lectures, concerts, nuit d’écriture, rencontres, déambulations labyrinthiques, performances autour du livre et de la poésie vivante. ★ Vendredi 25 février. Librairie transportative, partage en bateau-livre au Ciel dans l’escalier (17h – 19 h) suivis de déambulations selon un rythme soutenu (19h – 20h) autour d’un piano et d’un escalier du XIIème siècle, portes entr’ouvertes, surprises poétiques, musicales et autres expériences iconoclastes. Pour terminer : une nuit d’écriture “Ile merveilleuse, exil, écrin, minature du lointain », atelier de création textes à dire et à chanter (21h – minuit) chez Arthur et Janine. Avec Thézame Barrême et Abdul Jaba du groupe Hedy Lamarr et leurs invité.e.s. Nombre de places limité, réservation impérative pour l’atelier : [lecieldanslescalier@gmail.com](mailto:lecieldanslescalier@gmail.com). (5 euros pour l’adhésion au Ciel dans l’escalier + participation libre et consciente). ★ Samedi 26 février : lectures-rencontres poétiques, musicales au Ciel dans l’escalier (16h30-18h), autour du patio et de la cuisine des chevaliers de Malte. Puis apéro-concert Bob Dylan en français (19h-21h) à la Galerie Aux Arts Exetera. ★ Dimanche 27 février : concert-lecture autour de Delphine Capron, auteure, compositrice (15h à 17h) à la Galerie Aux Arts Exetera. Puis rendez-vous au Théâtre de la ville pour le Journal d’Arles, performance proposée par Edouard Baer à laquelle le duo Hedy Lamarr (Thézame Barrême et Abdul Jaba) a été convié. L’occasion de découvrir un des titres de leur nouvel EP, Les cafés français. ARLES SE LIVRE… EN POESIE, archipel en bateaux-livres avec Abdul Jaba, Amédée Beriot, Anna Akhmatova, Arthur Rimbaud, Cécile Montigny, Chantal Mainguy, Claude Sportis, Dora Ozal, Delphine Capron, Emily Dickinson, Fernado Pessoa, Florence Ligier D’Avignon, Frédérique de Gravelaine, Georges Trakl, Hélios Warin, Jacques Barville, Jean-Marc Sajous, Kourou Fia, Léo Ferré, Louis Aragon, Marie Huot, Omi Keitifine, Pablo Neruda, Paul Lequesne, Philippe Jaccottet, René Char, Rosa Luxemburg, Rûmî, Thézame Barrême, Thierry Metz, William Blake, Walt Withman, William Wordsworth, Yves Bonnefoy et autres célébrités en graines, en herbe, en fleurs, en feuilles déjà.

Entrée libre pour les déambulations, sur inscriptions pour l’atelier d’écriture

Le ciel dans l’escalier – maison de geste, Aux arts exetera, Chezarthuretjanine se réunissent pour Arles se livre en poésie les 25, 26 et 27 février 2022, trois lieux, trois îles

Le ciel dans l’escalier 58, rue du 4 septembre Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



