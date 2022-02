Arles se livre : Ateliers BD à Montmajour Abbaye de Montmajour, 26 février 2022, Arles.

Des ateliers de création d’une bande dessinée seront proposés à l’abbaye de Montmajour par l’auteur Pierre-Roland Saint-Dizier. Ces ateliers sont pour tous les âges. Deux séances de dédicaces de sa bande dessinée « Campus Stellae » seront aussi proposées le samedi et dimanche entre 14h et 16h. En parallèle des ateliers et des séances de dédicaces, l’abbaye de Montmajour présentera tout au long du week-end l’exposition « Campus Stellae, le chemin de l’étoile » réalisée par les éditions du patrimoine et l’agence française des chemins de Compostelle. Cette exposition est réalisée à partir des planches de la bande dessinée « Campus Stellae » de Pierre-Roland Saint-Dizier. **Informations pratiques** : **Ateliers** : **Dates** : les 26 et 27 février de 10h30 à 12h15 **Tarif** : compris dans le droit d’entrée du monument Réservation sur le site Internet de l’abbaye [www.abbaye-montmajour.fr](http://www.abbaye-montmajour.fr) **Séances de dédicaces :** **Dates** : Le 26 et 27 février de 14h à 16h La réservation n’est pas obligatoire. Cet événement est proposé dans le respect des consignes sanitaires gouvernementales en vigueur. Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du monument

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Arles Le Trébon Bouches-du-Rhône



