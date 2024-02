Arles se livre Arles, vendredi 23 février 2024.

Arles se livre propose à tous un rendez-vous riche de découvertes, patrimoniales et littéraires, dans une ville à taille humaine.

À travers tous les prismes du livre, le festival a l’ambition de développer le goût de la lecture à tous les âges et de faire connaître des auteurs.



Les vieilles pierres d’Arles attirent depuis longtemps les amoureux des mots, de la photographie et de l’art. Cette ville rassemble de nombreux artistes, auteurs, traducteurs, éditeurs, relieurs, libraires, bibliothécaires, … à rencontrer tout au long du week-end. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-25

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot-arles@arlestourisme.com

