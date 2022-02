Arles se livre à l’Hauture L’AIRE D’ARLES,25 rue Porte de Laure, Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Arles se livre à l’Hauture L’AIRE D’ARLES,25 rue Porte de Laure,, 27 février 2022, Arles. Arles se livre à l’Hauture

L’AIRE D’ARLES, 25 rue Porte de Laure,, le dimanche 27 février à 10:00

Dans le cadre du festival “Arles se livre” le CIQ de l’Hauture organise un moment littéraire dont les enfants sont les acteurs, avec la complicité active des enseignants et des élèves de l’école Emile Loubet et de Pierre Mainguy, auteur. L’événement se déroulera le dimanche 27 février de 10h à 12h à L’aire d’Arles, 25, rue Porte de Laure. Qu’on se le dise !

Entrée libre

Moment littéraire par les enfants pour tous publics. L’AIRE D’ARLES,25 rue Porte de Laure, 25 rue Porte de Laure Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu L'AIRE D'ARLES,25 rue Porte de Laure, Adresse 25 rue Porte de Laure Ville Arles lieuville L'AIRE D'ARLES,25 rue Porte de Laure, Arles Departement Bouches-du-Rhône

L'AIRE D'ARLES,25 rue Porte de Laure, Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Arles se livre à l’Hauture L’AIRE D’ARLES,25 rue Porte de Laure, 2022-02-27 was last modified: by Arles se livre à l’Hauture L’AIRE D’ARLES,25 rue Porte de Laure, L'AIRE D'ARLES,25 rue Porte de Laure, 27 février 2022 25 rue Porte de Laure Arles L'AIRE D'ARLES

Arles Bouches-du-Rhône