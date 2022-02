Arles se livre à la médiathèque Arles, 26 février 2022, Arles.

Arles se livre à la médiathèque Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles

2022-02-26 – 2022-02-26 Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh

Arles Bouches-du-Rhône

11h Inauguration du festival, par Patrick de Carolis, maire d’Arles.



10h-17h : Présentation d’une sélection de livres d’artistes régionaux.

Fonds patrimoniaux. Tout public.



10h-18h : Etonnants créateurs, petit salon du livre singulier.

Exposition-vente de livres d’artistes et d’ouvrages de bibliophilie, avec des artistes du livre, des typographes et graveurs pour mettre à l’honneur les beaux métiers du livre.



14h et 15h30 : Le petit marbré, atelier de création pour enfants.

Proposé par Les artisans de Colophon – Maison de l’imprimeur, l’atelier permettra de comprendre la fabrication d’un livre relié et de découvrir une technique très simple, pour des rendus impressionnants, la marbrure du papier. Les enfant réaliseront une feuille de papier marbré pour constituer la couverture d’un carnet.

Espace Jeunesse.

À partir de 5 ans. Sur inscription. 04 90 49 38 66



14h30 : Démonstration de restauration de livres anciens par la restauratrice Amandine Villard Fonds patrimoniaux. Tout public.



15h : Projection du film La lectrice (1h39, 1988) de Michel Deville, avec Miou-Miou et Patrick Chesnais.

Pour adultes.



15h30 : Atelier-lecture à voix haute animé par une bibliothécaire et goûter festif à la maison de retraite des Tournesols.

Service des Archives



15h-17h : Des bulles aux archives,

Aatelier d’initiation à la bande dessinée animé par l’auteur Johan Troïanowski.

En s’inspirant des manuscrits anciens, riches en anecdotes et illustrations, le but sera d’imaginer une courte histoire et de la raconter en quelques cases.

Pour adultes et enfants à partir de 12 ans, accompagnés.

Matériel fourni. Sur inscription : 04 90 49 38 74

Samedi 26 février, la médiathèque et le service des archives seront les principaux lieux du festival Arles se Livre. Découvrez le programme !

mediatheque@ville-arles.fr +33 4 90 49 39 39 http://www.arles-se-livre.fr/

Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles

