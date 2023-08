Marché de la céramique d’Arles Rue du Président Wilson Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Seront présents, 33 potiers de toutes techniques confondues : sculpture, grès, raku, terre vernissée, art de la table, bijoux, porcelaine, terres mêlées… Dimanche 17 septembre, 09h00

https://www.terresdeprovence.org/arles L’association Terres d’Arles (regroupant 6 céramistes arlésiennes) est très heureuse de présenter la première édition du marché de la Céramique d’Arles qui se tiendra le dimanche 17 septembre, place Wilson, lors des journées du patrimoine (et le dernier week-end des Rencontres de la photographie).

Seront présents, 33 potiers de toutes techniques confondues : sculpture, grès, raku, terre vernissée, art de la table, bijoux, porcelaine, terres mêlées…

En choisissant cette date Terre d’Arles souhaiterait inscrire la céramique dans les multiples dimensions culturelles que l’on retrouve à Arles : artisanat, patrimoine, art contemporain. Pour cela en parallèle du marché il y aura une conférence, une exposition et des animations. Programme complet :

9h : Ouverture marché

10h à 12h /15h à 17h : Atelier poterie enfants adultes / Création d’une œuvre collective

10h à 12h / 14h à 18h30 : Exposition « l’art du thé et la céramique »

10h à 12h / 14h à 17h30 : Démonstration : sculpture au colombin

14h à 15h : Conférence « l’art du thé et la céramique » par Virginie Armellin

19h : Clôture marché

Rue du Président Wilson Rue du Président Wilson, 13200 Arles

