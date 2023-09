Dans les Bras du Rhône Arles – Rhône Arles, 6 octobre 2023, Arles.

Dans les Bras du Rhône 6 – 16 octobre Arles – Rhône Gratuit sur inscription – places limitées pour chaque animation

Plus de 60 rendez-vous sont proposés pour cette 7ème édition : entre balades commentées, spectacles, conférences, navigations à bord de kayak ou de paddle… le public est invité à rencontrer les acteurs qui vivent et travaillent sur et pour le fleuve.

De Mondragon à la mer Méditerranée, ces deux semaines offrent la possibilité de découvrir de nombreux aspects méconnus du Rhône : pollution, gestion du risque inondation, migration des poissons, biodiversité de ses bordures, histoire de la navigation fluviale… autant de sujets abordés pour nourrir les esprits les plus curieux.

Cette année, alors que la commémoration des 20 ans des inondations d’Arles se tiendra en décembre, la programmation du festival est comme une sorte de mise en bouche : des temps de réflexion et d’échanges seront proposés tout au long du festival et nourriront une certaine culture commune du fleuve.

Programme complet https://www.cpierpa.fr/dans-les-bras-du-rhone-2023/

Arles – Rhône Arles quais du rhône Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

