Nauru, l’île perdue POP – Plateforme Ouverte au Public, 2 juin 2023 19:30, Arles.

Le collectif Sayzel et la compagnie l’inventive investissent Le 1B pour 5 jours de résidence artistique de création de leur nouveau spectacle, et se clôturera pas une sortie de résidence de 2 juin. Vendredi 2 juin, 19h30 1

https://www.helloasso.com/associations/pop-plateforme-ouverte-au-public/evenements/nauru-l-ile-perdue-collectif-sayzel-et-compagnie-l-inventive

Le collectif Sayzel et la compagnie l’Inventive investissent Le 1B pour 5 jours de résidence artistique de création de leur nouveau spectacle jeune public (mais pas que !).

? Le sujet portera sur l’île de Nauru, située dans le pacifique, exemple d’un désastre écologique et social dû à la surexploitation du phosphate.

C’est l’histoire d’une petite île paradisiaque, dans le Pacifique, transformée par l’homme en décharge à ciel ouvert.

Une métaphore de ce qui se passe aujourd’hui à l’échelle de la planète.

Et pour tout dire, ça n’est pas qu’une histoire car l’île de Nauru existe vraiment et cette histoire-là,

celle que nous vous racontons,

est en dessous de la réalité.On y parle d’épuisement des ressources, de la corruption qui l’encourage, de cette politique de terre brûlée qui nous mène au désastre.

Mais aussi des choix qui sont à notre portée pour trouver des solutions et ceux qui relèvent de l’utopie.Nauru, l’île perdue, c’est une représentation suivie d’un jeu collaboratif.

Le jeu permet au public de vivre, ensemble, l’expérience d’une « Reconstruction à partir de rien »,

en misant sur l’interdépendance des personnes et la nécessité de mutualiser pour y arriver.Avec, en toile de fond, cette question que tous, nous devrons nous poser…S’il faut continuer à progresser, de quel progrès parlons-nous ?

Texte et élaboration du jeu : Béatrice Barnes

Interprétation, élaboration et menée du jeu : Aude Laine et Laure Morelli

Durée : 50mn de représentation + 30mn de jeu collaboratif

A partir de 7 ans

Infos pratiques :

Date : Vendredi 2 juin

Horaires : 19h30

Plein tarif : 5€

Tarif réduit (-12 ans) : 3€

Billetterie : lien en bio

1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles

➡️ avec le soutien de la DRAC PACA

POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône