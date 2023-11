Zize dans la Famille Mamma Mia ! Tournée PATIO DE CAMARGUE, 22 mars 2024, ARLES.

Zize dans la Famille Mamma Mia ! Tournée PATIO DE CAMARGUE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Ouverture des portes 19h30 Un One-Maman Show délirant ! Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ». Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31. Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ». — Parking devant la salle. Accès PMR. Ouverture des portes à 19h30. Justificatif demandé pour les tarifs réduits à l’entrée de la salle. Zize

Votre billet est ici

PATIO DE CAMARGUE ARLES 49 CHEMIN DE BARRIOL Bouches-du-Rhône

28.0

EUR28.0.

Votre billet est ici