« Variétés de l’instant » – une exposition de Marcel Bataillard au Palais de l’archevêché, Arles. Palais de l’Archevêché, 22 mars 2023 11:00, Arles.

À Arles, lieu des Rencontres de la photo, des Assises de la traduction littéraire, des Suds, quoi de plus naturel le temps d’une exposition, que de faire dialoguer photos, textes, vidéos et sons ? 22 mars – 9 avril 1

Marcel Bataillard « Variétés de l’instant »

Exposition du 22 mars au 10 avril 2023, Palais de l’archevêché, Arles

Ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h. Entrée libre.

Vernissage jeudi 23 mars à partir de 18h30

L’œuvre transdisciplinaire de Marcel Bataillard puise le plus souvent sa source dans les mythes, l’imaginaire collectif ou l’histoire de l’art. Il explore les relations entre texte et image en effectuant des « prise de vues » – au sens où il peut aussi bien être l’auteur des photographies et des films (au gré de ses déplacements au quotidien) que les avoir prélevés dans le domaine public. Accompagnant la vidéo ou la photo, le texte est « à côté », sous-titre ou sur-titre mais jamais titre. Le tout faisant « image », entre légende et Légende, se jouant des a priori dans une tentative de faire coexister poétique et politique. En résultent ce que l’on pourrait qualifier d’aphorismes visuels ou sonores, réunis le plus souvent dans des séries à la thématique et à la présentation strictement codifiées.

À Arles, ville de culture qui abrite entre autres les Rencontres de la photographie ou les Assises de la traduction littéraire, où tous les chemins mènent aux Suds, quoi de plus naturel – à l’occasion de l’exposition personnelle de Marcel Bataillard, que de faire voisiner et dialoguer photos, textes, vidéos et sons ?

Baptisé Variétés de l’instant, le parcours proposé au visiteur par la commissaire d’exposition Delphine Verrières-Gaultier révèle un ensemble composite et cohérent de séries réparties dans les différentes salles du Palais de l’Archevêché… On y trouve des vues d’Arles sous la pluie, des grandes gueules, des figuras, un bestiaire, des photographies d’ameublement, le dernier homme sur terre, des légendes ou encore les fantômes de Twin Peaks.

À l’occasion de l’exposition, outre le vernissage du 23 mars et le vernissage « Féria », le 6 avril, seront organisés deux événements : une soirée de performance musicale avec la complicité d’Henri Roger le 31 mars, Au hasard le feu, et une visite « guidée » sous forme de discussion informelle et inédite le 5 avril, **_¿Qué pasa?_,** en présence de Charlie Laloë « El Lobo » et Thomas Joubert (matadores), de Patrice Aubert (torero), de Nicolas Pellet (philosophe), de Delphine Verrières-Gaultier (commissaire de l’exposition) et de Marcel Bataillard.

Palais de l’Archevêché 35, place de la République Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône

### **Marcel Bataillard « Variétés de l’instant »**

Exposition du 22 mars au 10 avril 2023, Palais de l’archevêché, Arles

Ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h. Entrée libre.

Vernissage jeudi 23 mars à partir de 18h30

L’œuvre transdisciplinaire de Marcel Bataillard puise le plus souvent sa source dans les mythes, l’imaginaire collectif ou l’histoire de l’art. Il explore les relations entre texte et image en effectuant des « prise de vues » – au sens où il peut aussi bien être l’auteur des photographies et des films (au gré de ses déplacements au quotidien) que les avoir prélevés dans le domaine public. Accompagnant la vidéo ou la photo, le texte est « à côté », sous-titre ou sur-titre mais jamais titre. Le tout faisant « image », entre légende et Légende, se jouant des a priori dans une tentative de faire coexister poétique et politique. En résultent ce que l’on pourrait qualifier d’aphorismes visuels ou sonores, réunis le plus souvent dans des séries à la thématique et à la présentation strictement codifiées.

À Arles, ville de culture qui abrite entre autres les Rencontres de la photographie ou les Assises de la traduction littéraire, où tous les chemins mènent aux Suds, quoi de plus naturel – à l’occasion de l’exposition personnelle de Marcel Bataillard, que de **faire voisiner et dialoguer photos, textes, vidéos et sons ?**

Baptisé _Variétés de l’instant_, le parcours proposé au visiteur par la commissaire d’exposition Delphine Verrières-Gaultier révèle un ensemble composite et cohérent de séries réparties dans les différentes salles du Palais de l’Archevêché… On y trouve des vues d’**Arles sous la pluie, des grandes gueules, des figuras, un bestiaire, des photographies d’ameublement, le dernier homme sur terre, des légendes ou encore les fantômes de Twin Peaks.**

À l’occasion de l’exposition, outre le **vernissage du 23 mars** et le **vernissage « Féria », le 6 avril**, seront organisés deux événements : une soirée de **performance musicale** avec la complicité d’Henri Roger le **31 mars**, **_Au hasard le feu_**, et une **visite « guidée »** sous forme de discussion informelle et inédite le **5 avril, **_**¿Qué pasa?**_**,** en présence de Charlie Laloë « El Lobo » et Thomas Joubert (matadores), de Patrice Aubert (torero), de Nicolas Pellet (philosophe), de Delphine Verrières-Gaultier (commissaire de l’exposition) et de Marcel Bataillard.