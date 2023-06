Enregistrer la Camargue Arles, Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Enregistrer la Camargue Arles, Musée Réattu Arles, 7 juin 2023, Arles. Enregistrer la Camargue 7 – 11 juin Arles, Musée Réattu sur inscription » Enregistrer le paysage » sous la direction de Marc Namblard. Un stage immersif de cinq jours en Camargue (7 au 11 juin) pour découvrir les pratiques audio-naturalistes et les techniques de prise de son sur le terrain, avec un des maîtres du genre. Dernières places disponibles. Inscription en ligne. Arles, Musée Réattu 10, rue du grand prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://phonurgia.fr/portfolio_page/enregistrer-le-paysage/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T10:30:00+02:00 – 2023-06-07T18:30:00+02:00

