https://mejanes-camargue.fr/fr/evenements Le temps d’une soirée, venez vivre au rythme des traditions Camarguaises! Au bord de l’étang du Vaccarès et en plein cœur du Parc Naturel régional de Camargue, vous rencontrerez nos gardians passionnés et assisterez à une animation taurine avant d’aller vibrer au son des guitares gitanes! Au programme : Balade en Petit-train de Méjanes pour découvrir la faune et la flore du marais,

Animation taurine à la découverte de l’élevage des taureaux en Camargue

Présentation du costume d’Arles et des produits locaux

Dîner à La Bergerie de Méjanes au son des guitares gitanes avec salade de chèvres chauds, gardiane de taureau et riz Camargue, nougat glacé, un verre de vin et un café ou Menu enfant (jusqu’à 12 ans maxi) coquillette/jambon + glace + boisson Anti-moustiques vivement recommandés

