« Le Réveil du Gardian » Manade de Méjanes ARLES Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

« Le Réveil du Gardian » Manade de Méjanes, 10 avril 2023 09:30, ARLES. En totale immersion au cœur des terres de Méjanes, venez découvrir la Manade aux côtés du Manadier. Le temps d’une matinée, prenez le Petit Train de Méjanes puis embarquez sur la remorque tractée. 10 avril – 24 août 1

https://mejanes-camargue.fr/fr/evenements En totale immersion au cœur des terres de Méjanes, venez découvrir la Manade aux côtés du Manadier. Le temps d’une matinée, prenez le Petit Train de Méjanes pour découvrir son marais, sa faune et sa flore, puis embarquez sur la remorque tractée et partez avec le manadier qui vous emmènera au milieu de ses taureaux pour vous présenter les spécificités de l’élevage des taureaux et des chevaux en Camargue. Au programme donc : 09h30 : balade en Petit Train de Méjanes

10h00 : Visite de la manade en remorque tractée

11h30 : Présentation de produits locaux Anti-moustique & crème solaire recommandés

Réservation obligatoire Pour nous trouver : Domaine de Méjanes 13200 ARLES ou 13460 Les Saintes Maries de la Mer Manade de Méjanes Domaine de Méjanes ARLES 13200 Bouches-du-Rhône

Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Manade de Méjanes Adresse Domaine de Méjanes Ville ARLES Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Manade de Méjanes ARLES

Manade de Méjanes ARLES Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

« Le Réveil du Gardian » Manade de Méjanes 2023-04-10 was last modified: by « Le Réveil du Gardian » Manade de Méjanes Manade de Méjanes 10 avril 2023 09:30 Manade de Méjanes ARLES

ARLES Bouches-du-Rhône