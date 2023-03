Journée Vaccarès Manade de Méjanes ARLES Catégories d’Évènement: Arles

Le temps d'une journée, découvrez les traditions Camarguaises dans un cadre authentique ! Les gardians de la Manade de Méjanes vous y attendent pour partager avec vous leur passion pour leur région. 9 avril – 28 mai, les dimanches

https://mejanes-camargue.fr/fr/evenements Le temps d’une journée, découvrez les traditions Camarguaises dans un cadre authentique ! La Manade de Méjanes et le restaurant La Bergerie de Méjanes vous y attendent pour partager avec vous leur passion pour leur région. Au programme : 10h30 & 11h00 – balade en petit train

11h30 – démonstration de tri de bétail par les gardians

12h45 – présentation du costume d’Arlésienne et des produits locaux

13h15 – repas traditionnel à la Bergerie de Méjanes avec salade de chèvres chauds, Gardiane de taureau et Riz Camargue, nougat glacé, un verre de vin et un café – pour les enfants jusqu’à 12 ans : coquillettes/jambon + glace + boisson

15h30 – spectacle taurin dans les arènes

16h30 – fin des prestations Anti-moustique et crème solaire recommandés

Pour nous trouver : Domaine de Méjanes 13200 ARLES ou 13460 Les Saintes Maries de la Mer Manade de Méjanes Domaine de Méjanes ARLES 13200 Bouches-du-Rhône

