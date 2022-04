Sexe Isthme La Place des photographes Arles Catégories d’évènement: Arles

Sexe Isthme La Place des photographes, 30 avril 2022 12:00, Arles. 30 avril – 28 mai Sur place https://laplacedesphotographes.com/event/sexe-isthme-stephanie-poulain-vocoret/ Puisqu’il existe deux sexes, il semble honnête de considérer qu’il existe deux sexismes : la misogynie et la misandrie. Ces deux sexismes, s’ils présentent des différences, ne diffèrent cependant pas. Chacun d’eux est une « haine – réponse » qui est le fruit de violences et d’injustices générées par l’autre sexe. Les photos de Stéphanie Poulain portent des noms de figures mythologiques féminines parce que leur grand point commun est LA LIBERTÉ. Liberté de choix, d’actes, de paroles, de tout ce qui les anime. La liberté d’assumer leur statut de femme, liberté innée et immortelle mais qui pourtant, restera pour toujours à conquérir. Le féminisme a été l’un des moteurs du processus de la libération des mœurs en particulier dans le domaine sexuel. Mais la lutte contre LES SEXISMES est un tout et ne doit pas diviser. L’histoire de notre siècle ne doit pas se résumer à une guerre entre les sexes, d’autant que « la femme est le meilleur de l’homme »… La Place des photographes 1 bis rue reattu, 13200 Arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône samedi 30 avril – 12h00 à 20h00

