Ligne de faille la place des photographes, 30 avril 2022 12:00, Arles. 30 avril – 28 mai Sur place libre https://laplacedesphotographes.com/event/ligne-de-faille-manu-madelaine/ Dans le cadre d’HUMANA Corpus à Arles, Manu Madelaine présente du 30 avril au 28 mai 2022 à La Place des photographes : Ligne de faille Demoiselles coiffées, dames à chapeau ou femmes à damner, elles sont volcaniques !

Sans compte à rebours, elles avancent, tambour battant et cœur haletant. Aucun lietmotiv à déclarer, seule cette pulsion infaillible d’exister en harmonie avec elles-mêmes les caractérise. Telles des astéroïdes, avides de transgression, elles franchissent les plaines abyssales et les revers de la vie. Affranchies de tout diktat, quelque soit leur parcours, elles suscitent moult tumultes, voire ondes sismiques ? A la peau tantôt douce et fraîche tantôt burinée par le soleil et le temps, toutes vous aimantent par cette grâce éternelle qui leur est propre. Nul ne demeure indifférent à une courbe, un grain, un pli. Pourtant, leurs allures indolentes travestissent leur carapace cabossée, leurs épizones et anomalies magnétiques, leurs brèches à l’âme. Leur passion est un baume qui panse les écorchures du temps. Chaque instant est une fraction de folie ; rien ne s’oppose ni au jour, ni à la nuit, ni à l’amour, ni à leurs envies. Ô mon beau miroir de faille, dis-moi ! Elles sont femmes et belles demeureront. la place des photographes 1b rue réattu arles 13200 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône samedi 30 avril – 12h00 à 20h00

mercredi 4 mai – 12h00 à 20h00

jeudi 5 mai – 12h00 à 20h00

vendredi 6 mai – 12h00 à 20h00

samedi 7 mai – 12h00 à 20h00

mercredi 11 mai – 12h00 à 20h00

jeudi 12 mai – 12h00 à 20h00

vendredi 13 mai – 12h00 à 20h00

samedi 14 mai – 12h00 à 20h00

mercredi 18 mai – 12h00 à 20h00

jeudi 19 mai – 12h00 à 20h00

vendredi 20 mai – 12h00 à 20h00

samedi 21 mai – 12h00 à 20h00

mercredi 25 mai – 12h00 à 20h00

jeudi 26 mai – 12h00 à 20h00

vendredi 27 mai – 12h00 à 20h00

samedi 28 mai – 12h00 à 20h00 Manu Madelaine

