Arles in Games Salon du Jeu Video Arles, dimanche 7 avril 2024.

Arles in Games Salon du Jeu Video Arles Bouches-du-Rhône

La 4ème édition du Salon Arles in Games arrive à grand pas !

Nouvel évènement à l’initiative de la ville d’Arles et de la Communauté d’agglo Arles Crau Camargue Montagnette, Arles in Games est un Salon du Jeu Vidéo orienté nouvelles technologies.

La liste des animations est visible ici https://bit.ly/3nRORn2



Au programme

Réalité virtuelle VR :

Simracing :

Drone :

Circuit expérimental unique :

Retrogaming :

Impression 3D :

Jeux PS4

Dessinateur

Youtubeur

Jeu de combat

Jeu musical/danse

Développement pour enfant

Jeu de société avec Oika Oika

Concours Jeunes Créateurs

Pédagogie Informations sur l’addiction, les dangers des réseaux sociaux … 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Gymnase Fournier

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Arles in Games Salon du Jeu Video Arles a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme d’Arles