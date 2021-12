Arles Gymnase Fernand Fournier Arles, Bouches-du-Rhône Arles in Games Gymnase Fernand Fournier Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles in Games Gymnase Fernand Fournier, 11 décembre 2021, Arles. Arles in Games

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Gymnase Fernand Fournier

1ère édition du Salon Arles in Games, un nouvel événement à l’initiative de la ville d’Arles et de la Communauté d’agglo ACCM (Arles Crau Camargue Montagnette). Arles in Games est un Salon du Jeu Vidéo orienté nouvelles technologies. La liste des animations est visible ici : [[https://bit.ly/3nRORn2](https://bit.ly/3nRORn2)](https://bit.ly/3nRORn2) Réalité virtuelle VR, simracing , drone, retrogaming, impression 3D, jeux PS4, dessinateur, Youtubeurs, jeux de combat, musical/danse, développement pour enfant…

5 € la journée, les mesures sanitaires en vigueur seront à respecter (port du masque, gel hydro, pass sanitaire etc…)

Salon du jeu video et des nouvelles technologies Gymnase Fernand Fournier rue joseph imbert Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T17:00:00

Lieu Gymnase Fernand Fournier Adresse rue joseph imbert Ville Arles