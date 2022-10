Un oeil dans la réserve accueille « ICÔNES » Arles Gallery, 8 octobre 2022, Arles.

entrée libre

L’exposition des oeuvres d’Anne Eliayan et Christian Pic accueille pour cet hiver la série de Nicola Pagallo.

Arles Gallery 8, rue de la Liberté, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

06 59 35 57 51 https://arlesgallery.com/

Peinture ou écriture ? On ne peut pas s’empêcher de songer à des pictogrammes dans ce travail de Nicola Pagallo.

Quand apparut l’écriture, la différenciation fut lente : d’abord simple figure, qui se distinguait malaisément de l’art, elle s’en sépara à mesure qu’elle accomplissait son effort de dépouillement pour ne plus être qu’un signe abstrait.

L’homme a beaucoup voyagé : il y a une réminiscence de cet arpentage du monde, prenant la mesure des paysages, attentif aux humains, aux plus prestigieux comme aux plus humbles de leurs artefacts, en prenant énormément de croquis et d’aquarelles des uns et des autres.

Nous retrouvons toutes ces Amériques latines, toutes ces Indes et tous ces orients, proches ou lointains, mais l’Europe aussi, les runes voisinent avec l’alphabet étrusque, la fresque Byzantine tutoie parfois un Thésée et un minotaure.

D’improbables (improbables vraiment ?) portes de temples (consacrés à quels cultes ?) sans linteaux ouvrent sur un infini qui peut être apaisant ou inquiétant. Et puis ces rubans qui traversent parfois l’image comme de noirs Achéron ou de scintillants Pactole…

Fresquiste et muraliste autant que peintre de chevalet et graveur, mais aussi écrivain, Nicola Pagallo est un « pictographiste ».

Si la main est parfois susceptible de dépasser la pensée ou même de la réduire à néant, il est autant un peintre de l’intention que de l’impulsion.

Georges Flangakis le 9 août 2022



