Cet évènement est passé Découverte de la réserve naturelle de la Tour du Valat en Camargue Arles, France Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Découverte de la réserve naturelle de la Tour du Valat en Camargue Arles, France Arles, 11 février 2023, Arles. Découverte de la réserve naturelle de la Tour du Valat en Camargue 11 février – 8 avril, les samedis Arles, France 25€ Le Bureau des Guides Naturalistes vous propose de découvrir la célèbre réserve naturelle de la Tour du Valat en Camargue.

Sur réservation.

Détails de l’organisation indiqués lors de la réservation.

Tous les détails ici : https://www.guide-nature.fr/programme/la-tour-du-valat/

Durée : 4h30

Activité organisée par Bureau des Guides Naturalistes – Bureau des Guides Naturalistes

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bureau-des-guides-naturalistes Arles, France Arles, France Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/bureau-des-guides-naturalistes »}] [{« link »: « https://www.guide-nature.fr/programme/la-tour-du-valat/ »}, {« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/bureau-des-guides-naturalistes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T14:00:00+01:00 – 2023-02-11T18:30:00+01:00

2023-04-08T15:00:00+02:00 – 2023-04-08T19:30:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles, France Adresse Arles, France Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Arles, France Arles latitude longitude 43.677622;4.630965

Arles, France Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/