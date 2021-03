Arles Place de la République Arles, Bouches-du-Rhône Arles fille du Rhône Place de la République Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles, « fille du Rhône » a un double classement au patrimoine de l’humanité. Lors de cete visite, vous découvrirez son histoire, ses monuments romains et romans, ses traditions et les artistes inspirés par sa beauté.

Adulte : 12 euros Moins de 16 ans : 6 euros

Visite guidée d’environ 2 heures sur l’histoire générale de la ville. Groupe limité à 5 personnes dans le respect des consignes sanitaires. Réservation obligatoire au 06 88 03 60 87. Place de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

