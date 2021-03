Arles Place de la République Arles, Bouches-du-Rhône Arles et Van Gogh Place de la République Arles Catégories d’évènement: Arles

Place de la République, le dimanche 7 mars à 14:00

Visite guidée par Alice de Guides Rhône Méditerranée.

« Venez découvrir les lieux fréquentés par l’artiste. De l’emplacement de la Maison Jaune, en passant par la Nuit Etoilée et le Café le Soir, c’est un véritable voyage pictural qui vous est proposés. »

Réservation obligatoire au 06 74 01 22 54.

Visite limitée à 5 personnes dans le respect des consignes sanitaires.

Adulte : 12 euros Moins de 16 ans : 6 euros

Visite guidée d’environ 2 heures sur les traces de Van Gogh. Place de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T14:00:00 2021-03-07T16:00:00

