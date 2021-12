Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Arles Contemporain Collection Hiver Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Arles Contemporain Collection Hiver Arles, 17 décembre 2021, Arles. Arles Contemporain Collection Hiver

du vendredi 17 décembre au dimanche 19 décembre à Arles

La collection Hiver ——————- Un plan papier vous est offert dans chaque lieu pour vous guider et vous emmener de découvertes en surprises [Informations détaillées sur le site Arles Contemporain](https://arles-contemporain.com/) [https://arles-contemporain.com](https://arles-contemporain.com/) * _Anne Clergue Galerie 4 plan de la cour_ * _Arles Gallery 8 rue de la Liberté_ * _Art&Fact L’espace 17 rue des suisses_ * _Aux Arènes chez Richard 27 rue du grand couvent_ * _Aux Arts exetera 55 place Voltaire_ * _CIRCA 2 rue de la roquette_ * _Espace IRALEONIS 20 place de la république_ * _Espace MLB 16 rue Vernon_ * _Galerie Sinibaldi 24 rue de l’Hôtel de Ville_ * _Extramentale 12 plan de la cour_ * _Fondation Van Gogh 35 rue du docteur Fanton_ * _Galerie HUIT Arles 8 rue de la calade_ * _Galerie le corridor 3 rue de la Roquette_ * _Galerie Omnius 1 rue Vauban_ * _High Art Arles chapelle de la Madeleine 19 rue de la madeleine_ * _Hotel de Grille (Belle Beau) 14 rue de Grille_ * _L’aire 25 Rue Prte de Laure_ * _L’archipel 75 avenue Stalingrad_ * _L’interstice 45 rue du quatre septembre_ * _La grande Vitrine 12 rue Jouvène_ * _La Kabine 13 rue de la calade_ * _La Maison Close Passage Robert Doisneau_ * _La Volante 18, rue des Arènes_ * _Lhoste 9 avenue Victor Hugo_ * _Librairie du Palais 10 plan de la cour_ * _Musée Réattu 10 rue du grand prieuré_ * _Studio Vague 43 rue du 4 septembre_ * _Vincent Flouret Studio 28 rue de Chartrouse_

Entrée libre

Parcours découverte de 28 lieux d’expositions le 17/18/19 décembre 2021 Arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T10:30:00 2021-12-17T13:00:00;2021-12-17T14:30:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T13:00:00;2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:30:00 2021-12-19T13:00:00;2021-12-19T14:30:00 2021-12-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse 13200 Ville Arles lieuville Arles Arles