RAOUL PETITE CARGO DE NUIT, 15 décembre 2023, ARLES.

RAOUL PETITE CARGO DE NUIT. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 21:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

OUVERTURE PORTES 20H – CONCERT 21H30 RAOUL PETITE ce sont 10 musiciens qui se déchainent sur scène pour un show toujours plus chaud et bienfaisant ! Après 40 ans de tournées, ce groupe a conquis un public d’une fidélité sans faille : le virus se transmet de génération en génération, et aujourd’hui les fans de la première heure viennent avec leurs enfants voire même leurs petits-enfants, dans le seul but de faire la fête et d’exulter lors de la grand-messe visuelle et auditive que proposent Carton et sa tribu! Son dernier opus « NI VIEUX, NI MAÎTRE » est une production organique aux parfums de groove et de rock’n’roll avec en trame de fond une satire de la société, toujours piquante et décalée!

Votre billet est ici

CARGO DE NUIT ARLES 7, Avenue Sadi Carnot Bouches-du-Rhône

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici