AL-QASAR CARGO DE NUIT, 2 décembre 2023, ARLES.

AL-QASAR CARGO DE NUIT. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Arabische psychedelica op zijn best in onze foyer met dank aan Al-Qasar. De band werd in 2018 gevormd in Parijs door de Frans-Amerikaanse psych rocker Thomas Attar Bellier en brengt een geluid dat ze omschrijven als Arabian Fuzz: een mix van zware Midden-Oosterse grooves, Amerikaanse psychedelica en Noord-Afrikaanse trancemuziek. In 2022 bracht Al-Qasar hun spraakmakende debuutalbum Who Are We? uit via het invloedrijke label Glitterbeat. Voor deze eerste plaat werkte Bellier samen met een vaste groep van muzikanten afkomstig uit vier verschillende continenten.

Votre billet est ici

CARGO DE NUIT ARLES 7, Avenue Sadi Carnot Bouches-du-Rhône

17.0

EUR17.0.

