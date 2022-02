Arles Campus Palais des Congrès, 25 février 2022, Arles.

Arles campus Le salon Arles campus, organisé par la Ville, présente en une vingtaine de stands l’ensemble des études supérieures et des formations en place sur notre territoire. Du droit en passant par le patrimoine ou des cursus comme ceux de l’Institut des soins infirmiers, de l’Ecole nationale supérieure de la photographie, l’éventail des formations est large d’autant qu’il existe depuis 2021 le Campus connecté. Le 25 février, Palais des congrès, salle Van Gogh de 13h à 19h. Entrée gratuite. Contact service municipal de l’Enseignement Supérieur 04 90 49 37 53 Les formations et établissements représentés sont : • Antenne universitaire -Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (équivalence du baccalauréat), licences de Droit, masters Administration des institutions culturelles, licence professionnelle Conservation et restauration du patrimoine bâti, masters Métiers du patrimoine. Ces formations sont rattachées à Aix-Marseille Université. – Campus Connecté • Mopa -Diplôme de réalisateur numérique • Ecole Nationale Supérieure de la Photographie -Concours d’entrée, masters, doctorat dans le domaine des métiers de l’image. • Institut de formation en soins infirmiers -Diplôme d’Etat d’infirmier • Centre de formations des apprentis Sup’IPGV -BTS Gestion PME, Management Commerce Opérationnel, Tourisme, Professions immobilières, Contrôle industriel et régulation automatique, Comptabilité et gestion (et licence), Bachelors européens Marketing, Mastère européen Management. • IUT d’Aix-Marseille -BUT informatique, Métiers du multimédia, licences Métiers du numérique, Métiers de l’informatique. • Lycée Montmajour -BTS Comptabilité et gestion des organisations. • Lycée Pasquet -BTS Maintenance industrielle, Conception et réalisation de systèmes informatisés. • Lycée Jeanne d’Arc -BTS Management des unités commerciales.

Les collégiens, lycéens, étudiants ont rendez-vous à Arles Campus, le salon des formations et des études supérieures.

Palais des Congrès Avenue de la 1ère Division de la France Libre 13200 Arles



