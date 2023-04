Le Trophée des gardians 1 Rond-point Des Arènes, 21 août 2023, Arles.

Les meilleures équipes sélectionnées dans les différentes olympiades de l’été s’affronteront dans l’amphithéâtre d’Arles dans quatre épreuves des jeux de gardians..

2023-08-21 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-21 . .

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The best teams selected in the different olympiads of the summer will compete in the amphitheater of Arles in four events of the gardian games.

Los mejores equipos seleccionados en las distintas Olimpiadas de verano competirán en el anfiteatro de Arlés en cuatro juegos gardianos.

Die besten Teams, die in den verschiedenen Olympiaden des Sommers ausgewählt wurden, werden im Amphitheater von Arles in vier Prüfungen der Gardians-Spiele gegeneinander antreten.

