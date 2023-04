Spectacle de Recortadores 1 Rond-point Des Arènes, 14 août 2023, Arles.

Rendez-vous aux arènes d’Arles pour un spectacle riche en émotion où les hommes « Los recortadores » évitent la charge du toro par un saut ou un écart..

2023-08-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-14 . .

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at the Arles bullring for a show rich in emotion where the men « Los recortadores » avoid the charge of the toro by a jump or a gap.

Cita en la plaza de toros de Arles para un espectáculo rico en emoción donde los hombres « Los recortadores » evitan la embestida del toro mediante un salto o un volantazo.

Wir treffen uns in der Arena von Arles zu einem emotionsgeladenen Spektakel, bei dem die Männer « Los recortadores » der Last des Toros durch einen Sprung oder einen Ausweichmanöver ausweichen.

Mise à jour le 2023-02-06 par Office de Tourisme d’Arles