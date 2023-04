NTO + Joachim Pastor + Teho + Raphael Palacci 2 Boulevard des Lices, 22 juillet 2023, Arles.

Les Escales du Cargo vous proposent une soirée électro légendaire dans le Théâtre Antique d’Arles avec pas moins de 4 lives ! NTO, Joachim Pastor, Teho & Raphael Palacci.

2023-07-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-22 . EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Escales du Cargo offer you a legendary electro evening in the Ancient Theater of Arles with no less than 4 live performances! NTO, Joachim Pastor, Teho & Raphael Palacci

Les Escales du Cargo le proponen una velada electro legendaria en el Théâtre Antique d’Arles con nada menos que ¡4 actuaciones en directo! NTO, Joachim Pastor, Teho & Raphael Palacci

Les Escales du Cargo bieten Ihnen einen legendären Elektroabend im Théâtre Antique d?Arles mit nicht weniger als 4 Live-Auftritten! NTO, Joachim Pastor, Teho & Raphael Palacci

