Kokomo+ Les Négresses vertes 2 Boulevard des Lices, 20 juillet 2023, Arles.

Avis aux amateurs de rock, cette soirée est pour vous ! La nouvelle génération du rock français avec KOKOMO croise le fer avec les mythiques Négresses Vertes et se partageront la scène du théatre antique pour une soirée électrique !.

2023-07-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-20 01:00:00. EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Notice to rock fans, this evening is for you! The new generation of French rock with KOKOMO crosses swords with the mythical Négresses Vertes and will share the stage of the ancient theater for an electric evening!

Aviso a los amantes del rock, ¡esta velada es para vosotros! ¡La nueva generación del rock francés con KOKOMO cruza espadas con los míticos Négresses Vertes y compartirán el escenario del antiguo teatro para una velada eléctrica!

Rockfans aufgepasst, dieser Abend ist für euch! Die neue Generation des französischen Rock mit KOKOMO kreuzt die Klingen mit den legendären Négresses Vertes und werden sich die Bühne des Théatre Antique für einen elektrischen Abend teilen!

