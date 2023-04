Cocarde d’Or 1 Rond-point Des Arènes, 3 juillet 2023, Arles.

Le premier lundi de juillet, a lieu la Cocarde d’or (qui vit le jour le 2 juillet 1928) dans les arènes d’Arles. Il s’agit de la course phare de la saison, la grande et belle fête de la bouvine et la plus prestigieuse des courses camarguaises..

2023-07-03 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-03 . .

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the first Monday of July, the Cocarde d’Or (which was created on 2 July 1928) takes place in the Arles arena. This is the flagship race of the season, the great and beautiful festival of the bouvine and the most prestigious of the Camargue races.

El primer lunes de julio se celebra la Cocarde d’Or (creada el 2 de julio de 1928) en la arena de Arles. Se trata de la carrera emblemática de la temporada, la gran y hermosa fiesta de la rambla y la más prestigiosa de las carreras de la Camarga.

Am ersten Montag im Juli findet in den Arenen von Arles das Rennen Cocarde d’or (das am 2. Juli 1928 ins Leben gerufen wurde) statt. Es handelt sich um das wichtigste Rennen der Saison, das große und schöne Fest der Bouvine und das prestigeträchtigste der Camargue-Rennen.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles