Pegoulado – Défilé en costume traditionnel Centre ville, 30 juin 2023, Arles.

Symbole d’Arles en Fête : toute la ville participe à ce passo carriero (défilé) en costume qui aboutit aux Arènes pour une grand final. Familles, groupes, jeunes ou vieux, tous attendent ce moment où se retrouve l’âme arlésienne..

2023-06-30 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-30

Centre ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Symbol of Arles en Fête: the whole town takes part in this passo carriero (parade) in costume which ends in the Arènes for a grand finale. Families, groups, young and old, all await this moment where the soul of Arles is found.

Símbolo de Arles en Fête: toda la ciudad participa en este passo carriero (desfile) disfrazado que termina en las Arènes para un gran final. Familias, grupos, jóvenes y mayores, todos esperan este momento donde se encuentra el alma de Arles.

Symbol von Arles en Fête: Die ganze Stadt nimmt an diesem Passo Carriero (Umzug) in Kostümen teil, der in der Arena zu einem großen Finale führt. Familien, Gruppen, Junge und Alte, alle warten auf diesen Moment, in dem sich die arlesische Seele wiederfindet.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles