Les feux de la Saint Jean Devant l’Office de Tourisme d’Arles et à Salin de Giraud, 23 juin 2023, Arles.

La fête du solstice d’été remonte à la nuit des temps. Tout d’abord culte païen, c’est à partir du Vème siècle, que l’Eglise met cette fête sous le signe de Jean Baptiste. La « Saint Jean » devient une fête populaire où chacun se retrouve..

Devant l’Office de Tourisme d’Arles et à Salin de Giraud

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The celebration of the summer solstice goes back to the dawn of time. First of all pagan cult, it is from the 5th century, that the Church puts this festival under the sign of John the Baptist. The « Saint John » becomes a popular festival where everyone meets.

La fiesta del solsticio de verano se remonta al principio de los tiempos. Inicialmente un culto pagano, fue a partir del siglo V que la Iglesia puso esta fiesta bajo el signo de Juan el Bautista. El día de San Juan se convirtió en una fiesta popular en la que se reunía todo el mundo.

Das Fest der Sommersonnenwende reicht bis in die Antike zurück. Zunächst war es ein heidnischer Kult, doch ab dem 5. Jahrhundert stellte die Kirche das Fest unter das Zeichen Johannes des Täufers. Der « Johannistag » wird zu einem Volksfest, an dem alle zusammenkommen.

