A la découverte de la tortue Cistude d’Europe Accueil des Marais du Viguierat, 14 juin 2023, Arles.

Accompagné d’un guide naturaliste, vous partirez à la recherche de la Cistude d’Europe. Vous allez parcourir un sentier pédestre de moins de 500m, ombragé et entièrement sur pilotis, accessible aux personnes à mobilité réduite, aux fauteuils roulants,….

2023-06-14 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-14 12:00:00. EUR.

Accueil des Marais du Viguierat Chemin de l étourneau, 13104 Mas-Thibert

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Accompanied by a naturalist guide, you will go in search of the European Cistude. You will walk along a shaded path of less than 500m, entirely on stilts, accessible to people with reduced mobility, wheelchairs,…

Acompañado por un guía naturalista, irá en busca del Cistude europeo. Recorrerá un sendero sombreado de menos de 500 m, totalmente sobre zancos, accesible para personas con movilidad reducida, sillas de ruedas,…

In Begleitung eines Naturführers begeben Sie sich auf die Suche nach der Europäischen Sumpfschildkröte (Cistude d’Europe). Sie werden einen weniger als 500 m langen, schattigen und vollständig auf Stelzen verlaufenden Wanderweg zurücklegen, der für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Rollstühle,…

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme d’Arles