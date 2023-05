La fête du sel, 28 mai 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

L’association Camargo Souvajo organise une journée avec danses traditionnelles, jeux et repas..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Camargo Souvajo association organizes a day with traditional dances, games and meals.

La asociación Camargo Souvajo organiza una jornada con bailes tradicionales, juegos y una comida.

Der Verein Camargo Souvajo organisiert einen Tag mit traditionellen Tänzen, Spielen und Essen.

