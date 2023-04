La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp Marais de Beauchamp, 24 mai 2023, Arles.

Joyau de nature aux portes d’Arles, le Marais de Beauchamp fourmille de vie: libellules, oiseaux, rainettes… Cet espace naturel péri-urbain regorge d’espèces animales et végétales incroyables !.

2023-05-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-24 12:30:00. .

Marais de Beauchamp Pont de Crau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A jewel of nature at the gates of Arles, the Marais de Beauchamp is teeming with life: dragonflies, birds, tree frogs… This peri-urban natural area is full of incredible animal and plant species!

Joya de la naturaleza a las puertas de Arles, el pantano de Beauchamp rebosa de vida: libélulas, pájaros, ranas arborícolas… ¡Este espacio natural periurbano está lleno de increíbles especies animales y vegetales!

Das Marais de Beauchamp ist ein Naturjuwel vor den Toren von Arles. Hier wimmelt es nur so von Leben: Libellen, Vögel, Laubfrösche? In diesem vorstädtischen Naturgebiet gibt es unzählige Tier- und Pflanzenarten!

Mise à jour le 2023-01-20 par Office de Tourisme d’Arles